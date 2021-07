[서울시 자치구 뉴스] 광진구 전통시장 온라인 장보기 서비스 개시...금천구 꿈꾸는 작은도서관 ‘싸가지 생존기’ 저자 손현주 작가와 함께 글쓰기, 독서토론, 작가와 만남, 북콘서트 등 진행...성동구, 우리아이 좋아하는 장난감 ‘찾아가는 서비스’







용산구, 코로나·폭염 대응 행정력 집중

[아시아경제 박종일 기자] 용산구(구청장 성장현)가 코로나·폭염 2중고를 겪는 주민들을 위해 보다 적극적인 대응에 나선다.

구는 지난 1일 보건소 선별진료소 운영시간을 평일 오전 9~오후 9시, 주말 및 공휴일 오전 9~오후 6시로 확대한 데 이어 21일부터 용산역 임시선별진료소 운영시간을 평일 오전 9~오후 9시, 토요일 오전 9~오후 6시로 확대 운영한다. 단 소독시간(점심, 저녁 1시간씩)에는 이용할 수 없다.

에어컨·그늘막 추가 설치와 아이스조끼, 쿨링방석, 얼음물 비치 등을 통해 선별진료소 방문객, 의료진 탈진도 막는다.

역학조사 인력은 기존 67명에서 80명으로 13명 늘렸다. 이달 초 기간제근로자 5명을 새롭게 선발했으며 서울시, 군, 경찰로부터 인력을 추가로 지원 받았다.

지난 13일부터 구는 백신 예방접종센터도 1곳 추가로 운영하고 있다. 기존 아트홀 기획전시실에 더해 아트홀 대극장(1050㎡)에 예진·접종실(각4실), 대기공간(100석)을 설치, 접종 속도를 높였다.

구 관계자는 “3분기에는 자율접종 대상자, 30세 미만 사회필수인력, 고교 3학년생 및 교직원, 어린이집·유치원 돌봄 인력 등을 대상으로 화이자 백신을 접종한다”며 “26일부터 50대 이상 모더나 접종도 병행할 것”이라고 말했다.

생활치료센터는 이달 말부터 구가 71병상을 추가로 운영한다. 한동안 중구에 위치한 생활치료센터(259병상)를 공동으로 운영했지만 입소 대상자가 늘면서 관내에 센터를 다시 마련하기로 했다. 투입 인력은 23명(의료 14, 행정 9)이다.

구는 코로나19 대응과 함께 폭염 대응에도 행정력을 집중한다. 부구청장을 본부장으로 하는 폭염대책본부를 지난 5월부터 운영해 오고 있으며 취약계층 안부 확인을 위한 재난도우미를 기존 586명에서 809명으로 대폭 확충했다.

무더위쉼터는 131곳(실내 113, 야외 18)을 지정했다. 거리두기 단계에 따라 축소·확대를 반복, 현재는 44곳(실내 26, 야외 18)만 운영한다. 열대야 안전쉼터(뉴월드호텔12객실)는 평일 오후 3시부터 익일 오후 1시까지, 주말 오후 5시부터 익일 오후 1시까지 이용 가능하다.

이 외 16개 동 방문간호사가 진행하는 취약계층 방문건강관리 서비스는 보편방문 대신 취약계층 집중 관리로 전환했다. 노숙인 응급구호반(4개반 9명)도 운영한다. 한국야쿠르트(배달원 45명)와 함께하는 홀몸어르신 건강음료(안부 확인) 서비스도 지속할 예정이다.

성장현 용산구청장은 “열섬현상을 막기 위해 도로 물청소도 한층 강화했다”며 “코로나19, 폭염 피해를 동시에 막을 수 있도록 구가 가진 역량을 총동원할 것”이라고 말했다.

광진구 전통시장 온라인 장보기 서비스 개시

광진구(구청장 김선갑)가 코로나19로 인한 방문고객 감소로 어려움을 겪고 있는 전통시장을 대상으로 온라인 장보기 서비스를 개시 및 확대한다.

이번 온라인 장보기 서비스는 지역내 6개 전통시장 상인회와 함께 노력한 결과 서울시 ‘온라인 주문배송 참여사업’과 중소벤처기업부 ‘전통시장 온라인 진출 지원사업’에 선정돼 플랫폼 입전과 시스템 구축 서비스를 지원받아 추진된다.

현재(7.14일 기준) 온라인 주문 장보기가 가능한 시장은 ▲영동교시장 ▲능동로시장 ▲중곡제일시장 ▲자양전통시장 ▲화양제일시장 총 5개 시장으로, 주문 플랫폼은 ‘네이버 전통시장 장보기’와 ‘쿠팡이츠’이다.

영동교시장과 능동로시장은 쿠팡이츠에서 주문이 가능, 중곡제일시장과 자양전통시장, 화양전통시장은 쿠팡이츠와 네이버 전통시장 장보기 서비스 모두 이용하여 주문할 수 있다. 면곡 골목시장은 플랫폼 입점을 준비하고 있다.

쿠팡이츠의 경우 앱에 접속한 후 검색란에 시장이름을 입력하면 되고, 단일 점포만 배송 가능하다.

네이버 우리동네 장보기는 네이버 검색창에 ‘해당시장이름 장보기’를 입력하면 해당시장 페이지 접속 후 주문이 가능하며, 여러 점포 묶음 배송도 된다.

구는 네이버와 쿠팡이츠 플랫폼 외에도 중기부 ‘전통시장 온라인 진출 지원 사업’을 통해 장보기 앱인 ‘놀러와요 시장’을 추가 도입하여 소비자들이 다양하고 편리하게 온라인 주문배송 서비스를 이용할 수 있도록 플랫폼을 확대한다.

또, 온라인 주문 배송 활성화를 위한 배달비 지원 등 다양한 이벤트를 지원, 온라인 주문 건을 신속하게 처리하기 위한 중간집하시설 및 신선 배송을 위한 냉장배송함 설치를 지원할 계획이다.

김선갑 광진구청장은 “코로나19 장기화로 소비자의 비대면 온라인 주문 소비패턴에 맞춰 전통시장도 온라인 주문 경영 확대가 필요하다”며 “전통시장 내 온라인 주문 배송 서비스가 자리잡을 수 있도록 인프라 구축을 지원하는 등 코로나19로 침체된 전통시장 상권 활성화를 위해 노력하겠다”고 말했다.

금천구 꿈꾸는 작은도서관 ‘싸가지 생존기’ 저자 손현주 작가와 함께 글쓰기, 독서토론, 작가와 만남, 북콘서트 등 진행

금천구(구청장 유성훈)는 ‘2021년 도서관 상주작가 지원 사업’ 공모에 선정돼 8월부터 12월까지 꿈꾸는 작은도서관에서 손현주 작가와 함께 다양한 문학 사업을 추진한다.

‘도서관 상주작가 지원 사업’은 문화체육관광부와 한국문화예술위원회가 주관하는 사업으로 공공도서관에 문인이 상주, 지역 주민 대상 문학 프로그램을 운영할 수 있도록 지원, 문인의 일자리 및 안정적 창작 여건 제공을 통해 해당지역의 문학 수요를 창출하는 사업이다.

꿈꾸는 작은도서관에서는 상주작가와 함께 ▲작가 추천도서 전시 ‘함께 읽어 볼까요?’ ▲초등 글쓰기 및 독서 토론 ‘글쓰기 비밀수업’, ‘책, 어디까지 생각해 봤니?’ ▲성인 글쓰기 및 독서토론 ‘브런치 글쓰기’ ▲작가와의 만남 ▲북콘서트 등 다양하고 수준 높은 프로그램을 진행할 예정이다.

손현주 작가는 2008년 국제신문 신춘문예에 단편소설 ‘엄마의 알바’로 등단, 2009년 문학사상 신인상, 2010년 평사리 문학대상을 받은 소설가다. ‘싸가지 생존기’, ‘소년, 황금버스를 타다’ 등 꾸준히 집필활동을 펼치고 있다.

프로그램은 8월 초등학교 대상 ‘글쓰기 비밀수업’을 시작으로 12월 까지 순차적으로 운영되며, 관심 있는 주민 누구나 전화나 네이버밴드(band.us/@gcdreaminglib) 댓글로 신청할 수 있다.

유성훈 금천구청장은 “도서관 상주작가 지원 사업을 통해 지역주민들이 독서문화 갈증을 해소하고, 한 층 더 발전된 일상을 꿈꿀 수 있길 바란다”고 말했다.

프로그램 일정은 코로나19 확산 추이에 따라 변경될 수 있다. 자세한 사항은 꿈꾸는 작은도서관 또는 금천구청 문화체육과로 문의하면 안내받을 수 있다.

성동구, 우리아이 좋아하는 장난감 ‘찾아가는 서비스’

성동구(구청장 정원오)가 이달 ‘찾아가는 장난감 서비스’를 개시하며 장기화되는 코로나19 상황으로 인해 외출이 어려운 영유아 가정이 편리하게 이용할 수 있도록 했다.

‘찾아가는 장난감 서비스’는 지역 내 영유아 가정을 대상으로 희망하는 장난감과 도서를 예약해 원하는 시간과 장소에서 대여할 수 있도록 하는 서비스다.

별도 구축된 홈페이지를 통해 간편하게 예약해 깨끗하게 소독된 장난감과 도서를 전담요원을 통해 전달, 신청에서부터 수령까지 이용자들의 편의도 높였다.

해당 서비스를 통해 미취학 아동 1명당 장난감 1개 또는 책 3권을 대여해 2주간 사용할 수 있고, 또 다른 장난감으로 교체해가며 계속해 이용할 수 있어 사용 주기가 짧은 영유아 장난감을 아이들이 다양하게 가지고 놀 수 있게 했다.

성동구 육아종합지원센터에서 운영하는 지역 내 ‘장난감세상’은 총 4곳으로 2422개의 장난감과 2388권 도서를 보유, 지난해 6759회의 장난감 대여서비스로 이용자만 1만1040명에 이르며 높은 인기를 누렸다.

구는 지난 4월 ‘구청장과 함께하는 육아토크쇼’를 통해 높은 만족도를 보이는 장난감 대여서비스를 가까운 곳에서도 이용할 수 있도록 해달라는 주민의 요청을 수렴, 이번 ‘찾아가는 장난감 대여 서비스’로 보답했다.

이용 희망자는 장난감세상 전용 홈페이지를 통해 회원가입 후 신청, 각 장난감세상 운영요일 1주일 전부터 신청가능하고 장애인 가정 및 다자녀(세 자녀 이상) 가정 등 우선순위 대상자 접수 후 일반이용자가 신청할 수 있다.

정원오 성동구청장은 “최근 아이사랑 복합문화센터를 개관하며 가족이 함께 즐기고 배우고 체험할 수 있는 영유아 중심의 문화체험관도 마련했다”며 “한 아이를 키우려면 온 마을이 필요하다는 말도 있듯 주민이 원하고 필요로 하는 육아서비스로 앞으로도 안심하고 즐겁게 육아할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr