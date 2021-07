동해안 해수욕장 개장 첫날… 강원 신규확진자 49명, 올 하루 최다 기록

[아시아경제 류태민 기자] 강원 코로나19 신규 확진자가 동해안을 중심으로 급증하면서 16일 올해 들어 하루 최다인 49명을 기록한 것으로 나타났다.

강원도 보건당국에 따르면 이날 오후 9시 기준 코로나19 신규 확진자는 강릉 22명, 원주 8명, 동해 7명, 삼척 3명, 속초·춘천·평창 각 2명, 양양·영월·양구 각 1명 등 총 49명이다. 아직 집계 시간이 남아있어 코로나19 진단검사 결과가 추가로 나오면 확진자는 더 늘어날 수 있다.

코로나19 사태 이후 도내 하루 최다 확진자는 지난해 12월 19일 발생한 55명이다. 올해 들어서는 강릉 외국인 노동자 집단 감염이 발생한 지난 5월 4일 48명이 하루 최다였다.

이날 동해안에서 발생한 확진자는 36명으로 도내 전체의 73%를 차지했다. 경포해수욕장을 비롯해 동해안 82개 해수욕장이 개장한 첫날이다.

강릉에서 발생한 확진자 22명 중 20대 이하는 15명이다. 이들 중에는 아르바이트생, 대학생을 비롯해 군인도 포함됐다. 대부분 친구나 지인 모임에서 확진자와 접촉을 통해 감염된 것으로 알려졌다.

50대 음식점 종사자는 수도권에서 온 손님과의 접촉으로, 20대는 서울 한남동 한 음식점의 확진자 손님과 같은 공간에 있었다가 진단검사 끝에 양성 판정을 받았다.

동해에서는 전날 확진된 한 고교 학급 친구 등을 통해 6명의 고교생이 확진 판정을 받았다. 중학생 1명은 삼척의 과외선생과 관련한 감염으로 추정된다.

삼척에서는 초등학생 2명과 60대가 과외선생 접촉을 통해 양성 판정을 받았다. 이로써 삼척 과외선생 관련 확진자는 7명으로 집계됐다. 이밖에 춘천과 속초, 영월, 양구에서도 산발적으로 코로나19 확진자가 발생했다.

강원도 내 코로나19 누적 확진자는 3872명으로 집계됐다. 4차 대유행이 수도권을 넘어 전국화하는 양상을 보이자 정부가 사적 모임을 '5인 미만'으로 제한하는 방안을 추진한다. 현재 도내 사회적 거리두기는 강릉만 3단계이고 나머지 17개 시군은 2단계를 적용하고 있다.

