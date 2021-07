[아시아경제 강나훔 기자] 카카오톡에서 이미지 전송 오류가 발생했다가 1시간 40분만에 복구됐다.

카카오는 16일 공식 트위터를 통해 "오늘 오후 4시30분부터 6시10분까지 카카오톡 이미지 수발신이 원활하지 않은 현상이 있었다"라며 "장애 감지 즉시 긴급점검을 통해 현재는 모두 정상화됐다. 불편을 겪으셨을 모든 분들께 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다.

앞서 카카오톡에서는 사진 전송 버튼을 눌러도 사진이 전송되지 않는 오류가 발생, 긴급 점검에 나섰다.

카카오톡 오류는 이번이 처음이 아니다. 어린이날이었던 지난 5월 5일 2시간 넘게 오류가 발생했다. 당시 밤 늦게 발생한 탓에 오류인줄 모르고 카카오톡을 지운 뒤 깔았다가 데이터를 다 날렸다는 이용자들도 상당했다.

또 지난해 3월 두 차례 장애가 발생했고 같은해 7월과 11월에도 오류가 발생해 이용자들이 큰 불편을 겪은 바 있다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr