[아시아경제 박종일 기자] 서대문구는 김진만(52) 신임 부구청장이 19일자로 취임한다고 밝혔다.

신임 김 부구청장은 서울대 사회복지학과와 미국 샌디에이고주립대 대학원 행정학과를 졸업했다.

제37회 행정고시를 거쳐 서울시 국제협력과장, 시민소통담당관, 강동구 부구청장 등을 역임했으며 이번 부임 전에는 서울시 남북협력추진단장을 맡고 있었다.

또 서기관 승진이 예정된 윤석환 서울시 교육정책과 교육정책팀장과 함명수 서울시 하천관리과 치수총괄팀장이 같은 날짜로 각각 서대문구 복지문화국장 직무대리와 안전건설교통국장 직무대리로 부임한다.

강환복 서대문구 복지문화국장은 기획재정국장으로 자리를 옮긴다.

한편 현 서영관 서대문구 부구청장은 서울시 남북협력추진단장으로 부임한다.

