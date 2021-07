광주시, 'GTX-A' 노선 경강선 연결 건의문 국토부 제출

수서역 접속부 설치 필요성 건의

[아시아경제 라영철 기자] 경기 광주시는 "GTX-A 노선의 경강선 연결을 위한 수서역 접속부의 필요성과 설치를 촉구하는 내용을 담은 건의문을 국토교통부에 제출했다"고 16일 밝혔다.

건의 내용은 ▲중부내륙철도 등 남북(유라시아) 철도망 연결 기반 마련 ▲GTX-A 광주~이천~여주~원주 연결사업 경제성 확보 ▲접속부 미설치에 따른 추후 막대한 비용 소모 등이다.

시에 따르면, 현재 GTX-A 노선 수서역 접속부 설치는 삼성~동탄 구간 중 수서역 공사 착공 예정인 9월 이전에 접속부 연결 공사를 해야 기술적으로 GTX-A 경강선 연결을 할 수 있다.

신동헌 광주시장은 "이번 GTX-A 접속부가 설치되지 않으면 추후 남북 철도망과 동서 철도망 연결을 위해 수조 원에서 수십조 원에 이르는 막대한 국가 예산이 추가로 드는 행정의 비효율성이 발생한다"고 강조했다.

광주시는 이와 관련, 이천시, 여주시, 원주시와 협력해 국회와 중앙부처, 경기도 등과 업무 협의를 해 나갈 예정이다.

