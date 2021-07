김부겸 국무총리가 16일 코로나19 방역 현장점검으로 경기도 고양시 킨텍스 인근에 마련된 자가격리자 안심숙소를 방문해 강영호 일산서구보건소장으로부터 설명을 듣고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

