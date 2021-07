김종인 "내가 尹이라도 버스 탈 노력 안 할 것…崔 탔으니 다 탄 것"

[아시아경제 김소영 기자] 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장이 "(국민의힘 경선버스에) 최재형 전 감사원장까지 탔으니 다 탄 것"이라며 "(윤석열 전 검찰총장은) 지금 상황으로 가면 버스에 타기 힘들 것"이라고 전망했다.

김 전 위원장은 16일 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "당 내부에서 몇 사람 더 나올지 모르지만 외부에서 탈 사람은 내가 보기엔 끝난 것 같다"며 이같이 말했다.

그는 윤 전 총장의 합류 가능성에 대해 "내가 윤 전 총장이라고 그래도 그 버스를 타려고 노력을 안 할 것으로 본다. 지지율이 오르면 버스에 탈 이유가 없어진다"고 내다봤다.

이어 윤 전 총장의 행보를 두고 "(윤 전 총장이) 5월 중순쯤 자기 입장을 표명하고 비전을 제시했어야 된다"며 "그걸 전혀 하지 못했다"고 지적했다.

그러면서 "사람들이 지금은 뭘 하는 것이냐 하는 회의를 갖기 때문에 지지도가 정체가 되고 최근에 와서 조금 빠지는 그런 성향을 보인다"고 분석했다.

또 윤 전 총장의 국민의힘 입당에 대해 "거기 들어간다고 누가 특별히 봐줄 수 있는 게 뭐 있는가"라며 "거기에서 대선에 출마한 여러 사람 중의 한 사람이 되는 거지 이 사람만 가지고 해 줄 수는 없는 거 아닌가"라고 말하기도 했다.

김 전 위원장은 "초장기에 나타나는 지지도 하나로 대통령이 될 수 있다는 착각을 하면 안 된다"며 "시기를 놓치면 안 된다"고 강조했다.

다만 "윤 전 총장이 다른 형태로 움직일 것 같으면 지금보다 더 나은 지지도를 향상시킬 수 있는 가능성이 있다고 본다"며 "자기를 서포트해 줄 수 있는 팀을 빨리 구성을 해야 된다. 그게 아직까지 몇 달이 지나면서도 제대로 안 된 상황이다"라고 덧붙였다.

한편 15일 국민의힘에 전격 입당한 최재형 전 감사원장에 대해선 "감사원장 재직 시절부터 정치를 해야겠다고 마음 가진 것 같다"며 "정치선언을 하고 울타리가 필요하다고 생각해 갑작스럽게 입당하지 않았나 본다"고 분석했다.

이어 "자기 나름대로 정치에 왜 참여하는지 분명하게 얘기한 게 없다"며 "막연한 소리만 해선 국민을 설득할 수 없다"고 지적했다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr