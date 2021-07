'지역농협·수협·신협'서도 주택구입자금보증 이용 가능

[아시아경제 문제원 기자] 주택도시보증공사(HUG)는 주택구입자금보증 서비스와 주택임차자금보증 서비스의 편의성을 높이기 위해 농협 지역조합, 수협 지구별 조합, 신용협동조합과 상호협력하는 내용의 협약을 체결했다고 16일 밝혔다.

주택구입자금보증은 분양계약자가 금융기관으로부터 대출받은 중도금의 상환을 책임지는 보증상품이고, 주택임차자금보증은 임대주택의 계약자가 금융기관으로부터 대출받은 임차보증금의 상환을 책임지는 보증상품이다.

기존에는 시중은행 등 제1금융권과 보험회사에서만 주택구입(임차)자금보증 이용이 가능해 농어촌 등 금융기관 접근성이 낮은 지역의 고객들은 보증 이용에 불편함을 겪었다.

이번 상호협력 협약 체결을 통해 보증업무 위탁기관이 지역농협, 수협, 신협으로 확대되면 고객이 해당 기관에서 대출 및 보증을 한 번에 이용할 수 있게 돼 보증 이용의 편의성이 증진될 것으로 기대된다.

권형택 HUG 사장은 "금융지원에서 소외됐던 지역의 고객들이 보증상품을 편리하게 이용할 수 있도록 보증 취급기관을 확대했다"며 "앞으로도 HUG는 서민 주거 안정을 위한 보증상품의 제도 개선에 힘쓰겠다"고 말했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr