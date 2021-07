‘환경가전 렌탈 인기’…교원 웰스, 서비스 엔지니어 충원

9월까지 채용, 수도권·경상권역 25명 규모

[아시아경제 김희윤 기자] 교원 웰스는 서비스 엔지니어 채용을 진행한다고 16일 밝혔다.

웰스 서비스 엔지니어는 정수기, 공기청정기, 비데 등 기기 설치와 AS를 담당하는 웰스 환경가전 전문가다. 9월 말까지 공식 홈페이지를 통해 접수할 수 있다.

이번 채용은 수도권 동부와 남부, 경북 및 경남 지역권 담당 엔지니어 총 25명 규모의 수시 채용으로 진행된다. 해당 권역 외에도 인력 풀 등록 시 각 지역별 인원 편성에 따라 추가 채용을 진행 할 수 있다고 웰스 측은 덧붙였다.

지원자 중 유관업무 경력자와 전기?전자 전공자는 우대하며, 서류 심사 후 면접 및 채용 건강검진 등 과정이 진행된다. 최종 합격 후 6개월 수습 기간을 거쳐 정규직 전환 시 기본급여와 수당을 비롯해 유류비 지원, 우수자 포상이 제공된다.

