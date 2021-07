'배송 알바' 쿠팡플렉스 단가 최고 3000원으로↑…"주문 수요 대응"

[아시아경제 김보경 기자] 코로나19 재유행으로 온라인 주문이 급증하면서 쿠팡이 '쿠팡 플렉스' 건당 배송 단가를 최고 3000원으로 인상했다. 쿠팡 플렉스는 누구나 원하는 시간에 자신의 차량을 통해 배송하는 아르바이트다.

쿠팡은 16일 쿠팡 플렉스 배송 단가를 건당 최고 20~25% 한시적으로 인상한다고 발표했다. 일부 지역의 경우 배송 건당 최고 3000원까지 지급한다.

쿠팡이 플렉스 단가를 올린 것은 최근 폭증하는 주문 수요를 충족하기 위한 것이다. 수도권 4단계 거리두기 지침이 발표되면서 재택근무 확대와 외부 활동 축소 등으로 쿠팡에서 생필품을 사려는 주문이 늘고 있다.

쿠팡은 이번 단가 인상으로 보다 많은 일반인들이 쿠팡 플렉스 배송에 참여할 것으로 기대하고 있다. 또한 영업시간 단축으로 인해 어려움을 겪는 자영업자에게도 도움이 될 것으로 예상된다.

쿠팡 관계자는 "비용 부담 증가에도 불구하고 고객과의 약속을 지키고 감염병 확산 방지를 위해 플렉스 배송 단가를 올리기로 했다"며 "코로나19로 많은 어려움을 겪고 있는 국민들에게 조금이나마 도움이 되기를 바란다"고 말했다.

