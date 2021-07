▶염보현씨(전 서울시장) 별세, 영남(뉴시스 편집국장), 영범(개인사업), 딸 창미(미국거주)씨 부친상 = 16일 오전 4시, 서울강남성모병원 장례식장 14호실, 발인 18일 오전 7시. 02-2258-5940

