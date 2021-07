중국 텐센트 반도체 사업 진출 초읽기?…칩 설계 전문 인력 모집

中 관영매체, 텐센트 간접 투자 방식에서 직접 투자로 전환 해석

반도체 분야 사업 확장은 국가 정책과 궤 같다고 평가

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 관영 매체가 중국 최대 인터넷 기업 중 하나인 텐센트가 반도체 사업에 직접 진출할 수 있다고 전망했다.

글로벌 타임스는 텐센트 그룹 산하 텐센트 테크놀로지 엔지니어링에서 반도체 칩 설계 및 검사 엔지니어 등 관련 인력을 모집하고 있다고 16일 보도했다.

이 매체는 반도체 관련 스타트업에 투자했던 방식과 달리 텐센트가 직접 반도체 사업에 진출하겠다는 의미라고 해석했다. 텐센트는 인공지능(AI) 스타트업인 쉬위엔(엔플라임 테크놀로지)에 18억 위안을 투자하는 등 그동안 중국 내 반도체 산업에 투자를 해 왔다고 글로벌 타임스는 전했다. 이 스타트업은 방대한 데이터를 처리할 수 있는 AI 특화 반도체 칩을 개발중인 회사라고 부연했다.

이 매체는 전문가들의 말을 인용, 텐센트가 반도체 분야 후발주자이지만 반도체 분야 사업 확장은 국가 정책과 궤를 같이 한다고 치켜세웠다. 그러면서 그동안 중국의 인터넷 거대 기업인 바이두와 알리바바 등이 반도체 칩 시장에 진출하기 위해 꾸준히 노력해 왔다고 전했다.

글로벌 타임스는 텐센트가 반도체 사업 진출을 공식화할 경우 'BAT(바이두, 알리바바, 텐센트)'로 불리는 중국 3대 인터넷 기업이 모두 반도체 사업에 뛰어들게 된다고 강조했다. 또 바이트댄스 역시 반도체 칩 개발 계획을 세우고 있다고 덧붙였다.

중국 거대 인터넷 기업의 반도체 사업 진출 배경에 대해 이 매체는 미ㆍ중 갈등을 꼽았다. 글로벌 타임스는 미국 당국이 화웨이 반도체 공급 금지 등 중국 인터넷 관련 산업의 성장을 억제하는 정책을 쓰고 있다면서 반도체 칩은 새로운 글로벌 경쟁의 핵심이 되고 있다고 분석했다. 또 AI와 클라우드 등 미래 첨단 산업에 대한 수요를 충족하기 위해 자체 반도체 칩 개발이 필요하다고 지적했다.

글로벌 타임스는 다만 반도체 사업에 뛰어든 중국 기업의 반도체 개발 기술이 초기 단계이며, 아직 미국의 수준에 도달하지 못했다고 평가했다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr