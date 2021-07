하나은행, 비대면 기업외환 '하나 트레이드 이지' 출시

[아시아경제 성기호 기자] 하나은행은 기업외환 거래 손님의 편의성을 높이기 위해 비대면 기반의 '하나 트레이드 이지(Hana Trade EZ)' 서비스를 시행한다고 16일 밝혔다.

이번에 새로 선보이는 '하나 트레이드 이지' 서비스는 수출채권매입(O/A) 신청 및 심사 전과정을 비대면으로 진행한다. 영업점 방문 없이 기업인터넷뱅킹 상에서 수출채권매입 신청 및 증빙서류 업로드를 통해 업무 처리가 가능하다.

또 비대면을 통한 외화송금, 해외송금 수취, 각종 증빙 파일 업로드 등 기업해외송금의 모든 과정이 하나 트레이드 이지를 통해 가능해진다.

특히, '수출환어음 추심 후 매입 전환 신청' 메뉴를 신설해 신용장 추심 거래 중에도 매입 전환 신청을 통해 자금운용의 효율성을 극대화했다.

하나은행 외환상품섹션 관계자는 "언택트 시대를 맞아 기업 손님의 효율적인 외환 거래를 위해 하나 트레이드 이지 서비스를 출시했다"며 "외국환에 전문성을 갖춘 대한민국 최고의 외국환 은행으로서 비대면 거래 프로세스 확대 등 혁신적인 금융서비스를 지속적으로 제공하겠다"고 밝혔다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr