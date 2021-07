[특징주]오하임아이엔티, 대주주 한샘 인수로 이틀 연속 '上'

[아시아경제 지연진 기자] 오하임아이엔티 오하임아이엔티 309930 | 코스닥 증권정보 현재가 7,480 전일대비 1,720 등락률 +29.86% 거래량 12,411,469 전일가 5,760 2021.07.16 10:18 장중(20분지연) 관련기사 폭염에 정전사태 났다! 원전株! 올라갑니다!에넥스·오하임, 재개발 특수 기대…윤석열 재개발로 젊은층 표심 잡나[특징주] 오하임아이엔티, 송해연 감사 윤석열 서울대 법대 동문·재건축 활성화 기대감에 강세 close 가 대주주인 IMM프라이빗에쿼티(PE)의 한샘 한샘 009240 | 코스피 증권정보 현재가 120,500 전일대비 3,500 등락률 -2.82% 거래량 412,647 전일가 124,000 2021.07.16 10:18 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정한샘, 사모펀드 IMM과 매각 MOU 체결“메타버스” 타고 주가 쌩쌩! “자이언트스텝” 후속주 공개! close 경영권 인수 소식으로 이틀 연속 상한가를 기록 중이다.

오하임아이엔티는 16일 개장부터 전일대비 29.86% 오른 7480원에 거래되고 있다. 이는 52주 최고가다. 이 종목은 전날에도 29.88% 상승으로 거래를 마쳤다.

앞서 한샘과 IMM PE는 경영권 거래를 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 지난 14일 밝혔다. 조창걸 한샘 명예화장과 특수관계자가 보유한 지분 30.21%를 IMM PE에 넘기는 내용이다. IMM이 지분을 보유한 가구 플랫폼 기업 오하임아이엔티와 한샘과의 시너지 효과가 기대되면서 급등한 것으로 풀이된다.

