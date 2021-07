"XR콘텐츠 제작 인프라 구축" 부산에 '한-아세안 ICT 융합 빌리지'

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부와 부산광역시는 메타버스 시대를 맞아 한-아세안 ICT산업 협력 거점이자 해외시장 진출의 교두보 역할을 할 '한-아세안 ICT 융합빌리지'를 16일 개소했다고 밝혔다.

ICT 융합빌리지는 2019년 한·아세안 대화관계 수립 30주년을 기념해 부산에서 열린 ‘한-아세안 특별정상회의’ 후속 성과사업 가운데 하나다. 가상융합기술(XR) 콘텐츠·서비스 분야에서 한·아세안 상호 동반성장 기반을 마련하고 교류를 확대하기 위해 구축됐다.

앞으로 4년 동안 한-아세안 XR 협력과 상호 공동번영을 목적으로 ▲XR 콘텐츠 제작 인프라 지원, ▲한-아세안 공동협력 XR 과제 발굴·지원, ▲K-아세안 XR 아카데미 운영을 통한 전문인력 양성을 전담한다.

이날 개소식에는 임혜숙 과기정통부 장관을 비롯해 박형준 부산광역시장, 신상해 부산시의회의장, 주한 말레이시아·싱가포르·인도네시아 부대사, 정보통신산업진흥원장, 아세안문화원장 등 최소 인원만 참석한 가운데 ICT 융합빌리지의 구축경과 보고와 주요 시설 관람이 이뤄졌다.

국내 스타트업 ‘엠앤앤에이치’의 독자 개발 기술로 구축된 ‘K-아세안 스튜디오’에서는 생동감 있는 360° 입체 XR콘텐츠를 국내·외 기업이 협업해 제작할 수 있다. ‘리얼메이커’에서 개발한 ‘5G 기반 실내외 연속형 사용자 위치추적 시스템’을 이용해 4만㎡의 면적의 APEC 나루공원 일대 5G 전용 시험공간(테스트베드) 안에서 다양한 위치기반 AR 서비스를 개발할 수도 있다.

올해 ‘한-아세안 XR 공동 프로젝트’를 통해 방콕 소재 쇼핑몰 메타버스 개발, 세계문화유산인 베트남 ‘후에 황성’ XR 콘텐츠 개발 등이 추진돼 국내 XR 기술을 기반으로 한 아세안과의 우수 협력 사례가 될 것으로 기대를 모은다.

임혜숙 과기정통부 장관은 “ICT 융합빌리지는 가상융합산업 분야 한-아세안 협업 및 인적교류의 허브로서, 포스트 ‘한·아세안 30년’의 상호 공동번영을 이끄는 계기가 될 것”이라며 “앞으로 ICT 융합빌리지를 중심으로 한국의 디지털뉴딜 경험과 성과가 아세안에 공유되고, XR, 메타버스 관련 콘텐츠, 기술 등에 대한 긴밀한 협력이 지속되길 바란다”고 전했다.

박형준 부산광역시장은 “국내 최초로 스타트업이 독자적으로 개발한 K-아세안 스튜디오에서 다양한 소재의 차별화된 콘텐츠를 만들어 아세안 시장 진출에 도움을 줄 수 있다는데 큰 의미가 있다”며 “ICT 융합빌리지를 통해 청년들의 XR역량을 키우고 국내 기업들에게 아세안 시장 진출에 더 많은 기회가 제공될 수 있도록 지속 노력하겠다”고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr