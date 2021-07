르노삼성, XM3 인카페이먼트에 CU편의점 서비스 추가

차량 안에서 주문부터 수령까지 간편하게

[아시아경제 유제훈 기자] 르노삼성자동차는 2022년형 XM3에서 선보인 인카페이먼트 서비스에 CU편의점 서비스 기능을 추가한다고 16일 밝혔다. 인카페이먼트는 차량에서 상품 주문부터 수령까지 진행가능한 간편결제시스템이다.

XM3의 인카페이먼트 편의점 서비스는 전국 1000여개 CU편의점에서 사용 가능하다. 차량 내에서 필요한 편의점 판매 상품이 있을 경우 고객은 XM3의 내비게이션 화면에서 모빌리티 서비스 플랫폼 '오윈(Owin)' 앱을 통해 이를 주문할 수 있다.

주문 이후 고객에게 해당 편의점 까지 길 안내가 제공되며, 도착 후 고객은 '점원 호출' 기능으로 차 안에서 상품을 수령 가능하다. 주문을 받은 편의점 직원에게도 실시간 교통상황을 반영한 고객 도책 예정시간 정보를 전달, 상품을 미리 준비하도록 시스템 업데이트도 조만간 진행할 계획이다.

XM3 인카페이먼트 편의점 서비스를 통해 구매 가능한 상품은 삼각김밥, 샐러드, 음료 등 간단한 식음료부터 도시락, 생활용품까지 다양하다. 또 이달의 핫이슈 상품이나 세트메뉴, 할인 상품 등에 대해서도 쉽게 파악하도록 했다. 단, 편의점 별로 구매 가능한 상품은 상이할 수 있고 주류 및 담배 구매 서비스는 제공되지 않는다.

김태준 르노삼성 영업마케팅본부장은 "코로나19 재확산으로 비대면 서비스의 중요성이 또다시 대두되고 있는 상황에서 XM3 고객은 편의점에서 물건을 구매할 때도 인카페이먼트 서비스를 통해 대면 접촉을 최소화할 수 있는 것은 물론, 구매 시간까지 함께 절약할 수 있다"고 말했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr