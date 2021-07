어린 ‘지단’들 에어부산 타고 한국서 일본으로 … 프랑스 올림픽 축구대표팀 수송 위해 전세기 운항

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 에어부산이 프랑스 올림픽 축구대표팀 수송에 참여한다. 한국에서 올림픽 개최지 일본까지 ‘지단’의 후배들을 태우는 항공기로 에어부산이 낙점됐다.

에어부산은 오는 17일 인천에서 도쿄 나리타행 전세기 항공편을 편성해 프랑스 올림픽 축구대표팀 32명을 수송한다고 16일 밝혔다.

프랑스 올림픽 축구대표팀은 16일 서울 월드컵경기장에서 한국 축구대표팀과 평가전을 치른 후 다음 날 도쿄 올림픽 출전을 위해 오전 11시 30분 출발하는 에어부산의 BX1665편으로 이동한다.

항공기는 A321-200 항공기가 투입되며, 비행시간은 2시간 40여분 소요된다.

에어부산 캐빈 승무원은 기내 감염 방지를 위해 방호 가운과 고글, 위생장갑 등을 착용하고 근무키로 했다. 전 승객 마스크 의무 착용과 좌석 간 거리 두기, 기내 다중 이용시설물 상시 소독 등 방역을 진행할 방침이다.

에어부산 관계자는 “프랑스 올림픽 축구대표팀 전세기 항공편 선정을 통해 에어부산의 안전운항과 우수한 기내 방역 역량을 다시 한번 인정받게 됐다”며 “올림픽 출전 선수단이 안심하고 이용할 수 있도록 방역 준비를 철저히 하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr