김강립 식약처장 "코로나 치료제 개발 신속 지원…업계도 역량 집중해달라"

[아시아경제 서소정 기자] 김강립 식품의약품안전처장은 14일 국내 코로나19 치료제 개발업체와 비대면 간담회를 개최하고 개발현황을 공유했다.

이번 간담회에서는 국내외에서 코로나19 치료제의 임상시험을 하고 있는 업체들의 애로·건의 사항을 청취하고 정부 지원이 필요한 사항에 대해 논의했다.

업계에서는 셀트리온, 종근당, 대웅제약, 신풍제약, 부광약품, 한국유나이티드제약, 뉴젠테라퓨텍스, 이뮨메드, 제넥신, GC녹십자웰빙, 샤페론, 한국제약바이오협회, 한국바이오의약품협회 등이 참석했다.

개발업체들은 ▲임상시험 계획서 작성 등 설계 지원 ▲신속한 임상시험 승인 ▲임상 시험대상자 모집을 위한 정보 공유 ▲개발된 치료제의 정부 비축 ▲긴급사용승인 등을 요청했다.

식약처는 치료제 개발 관련 안내서 마련·공유, 임상시험 설계 지원과 정보 공유, 중앙임상시험심사위원회 제도화, 신속허가 또는 긴급사용승인 등 코로나19 치료제의 신속한 개발을 위해 제품화 전주기에 걸친 지원을 하고 있다.

김강립 식약처장은 "정부도 모든 가능한 행정력과 재원을 동원해 코로나19 치료제를 신속하게 개발할 수 있는 환경을 마련하기 위해 지원할 것"이라며 "업계도 최대한 모든 역량을 집중해 치료제 개발과 연구에 박차를 가해달라"고 당부했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr