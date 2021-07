“금세기 안에 인간과 로봇의 결혼 흔해질 것”

[아시아경제 이진수 선임기자] 금세기 말에 이르면 인간과 로봇의 결혼은 흔한 일로 간주될 것이라는 주장이 나왔다.

국제 체스 챔피언이자 인공지능 전문가인 영국의 데이비드 레비(76) 박사는 다음달 18~21일 온라인으로 열리는 ‘제6회 로봇과의 사랑 및 섹스에 관한 국제 컨퍼런스’에 앞서 최근 타블로이드 신문 데일리스타와 회견하는 가운데 "30년 뒤면 인간이 로봇과 성관계를 갖는 게 일반화할 것"이라고 내다보기도 했다.

2007년 발간된 ‘로봇과의 사랑·섹스(Love and Sex with Robots)’의 저자이기도 한 레비 박사는 "다른 사람과 관계를 완전히 단절하는 이도 등장할 것"이라며 "인간보다 사이보그를 더 선호하게 될 것이기 때문"이라고 설명했다.

소셜로봇공학 전공자인 레비 박사는 동성결혼 허용 국가가 느는 것만 봐도 인간과 로봇의 결혼이 불가능한 일은 아님을 능히 짐작할 수 있다고 지적했다.

그는 섹스로봇의 지능이 엄청 고도화해 로봇의 ‘인성’ 역시 발전하고 인간과 로봇의 복잡한 대화도 가능해질 것으로 내다봤다. 게다가 인공지능(AI) 로봇이 성노동자를 대체하고 인간관계에 큰 어려움을 겪고 있는 이들에게 큰 도움도 줄 것이라고 덧붙였다. 인간은 결국 로봇과 사랑에 빠져 성관계까지 갖게 되리라는 게 레비 박사의 생각이다.

그는 "오는 2050년쯤 매우 정교한 섹스로봇이 등장하고 그로부터 50년 뒤면 ‘한 로봇과 사랑에 빠졌다’며 ‘결혼까지 고려 중’이라고 말하는 이도 나타나게 될 것"이라고 주장했다.

레비 교수는 2017년 영국 런던에서 열린 ‘제3회 로봇과의 사랑 및 섹스에 관한 국제 컨퍼런스’에 강연자로 나서 앞으로 인간과 로봇의 DNA가 결합해 하이브리드 종족이 등장할 것이라고 발표한 바 있다. 줄기세포와 인공염색체 기술의 발전 추세로 볼 때 인간과 로봇이 아기를 만드는 게 가능하다는 급진적인 주장이다. 줄기세포, 생물 나노기술, 로봇 유전학 같은 부문에서 주목할만한 연구가 여럿 이뤄지고 있는데 이들 기술을 활용하면 인간과 로봇의 아이 탄생이 가능해진다는 것이다.

