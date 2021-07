[세종=아시아경제 문채석 기자] 12일 오후 제9차 최저임금위원회 전원회의. 오후 11시19분 전원 퇴장.

박희은 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 부위원장

"공익위원 심의안 노동자 도저히 받아들일 수 없는 안"

"저임금 노동자들의 삶을 변화시킬 수 있는 수준 아니라 판단"

"공익위원 심의 촉진 구간에서 좁히는 방식이었는데 이번엔 아니었다. 권순원 공익위원 간사가 최종이라 했다"

"저희는 (10차 전원회의 복귀 없이) 아예 퇴장한 것이다"

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr