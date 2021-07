춘천서, 'ASF 확산' 조짐‥ 강원 방역 당국 비상

올해 춘천 내 ASF 발생 155건… 전국 최다

[아시아경제 라영철 기자] 아프리카돼지열병(ASF)이 춘천과 인접 지역을 중심으로 발생해 강원도와 춘천시 방역 당국에 비상이 걸렸다.

12일 강원도에 따르면 지난 7일 춘천시 동면 품걸리와 9일 인제읍 2곳에서 발견된 야생 멧돼지 폐사체에서 ASF가 각각 검출됐다. 이들 폐사체는 모두 광역 울타리 안에서 발견됐다.

특히 춘천에서는 올해 들어 전국에서 발생한 549건 가운데 155건을 차지해 가장 많이 발생했다.

올해 춘천 내 ASF 발생은 1월 26건, 2월 54건, 3월 21건, 4월 41건, 5월 6건, 6월 2건, 7월 5건 등이다.

춘천시는 ASF 발생지 주변에 대한 방역을 강화하는 등 양돈농가 ASF 유입 차단에 총력을 쏟고 있다.

시는 소독차량, 광역방제기, 축협 공동방제단 등을 동원해 발생지와 양돈농가 주변을 집중적으로 소독하고 있다.

한편, 지난 11일 오후 10시부터 춘천시와 경기 가평군, 포천시, 양평군에 아프리카돼지열병 위험주의보가 발령됐다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr