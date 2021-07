속보[아시아경제 이민지 기자] 더불어민주당 송영길 대표와 국민의힘 이준석 대표가 2차 추가경정예산(추경)을 통해 '전 국민 재난지원금'을 지급하기로 12일 합의했다.

송 대표와 이 대표는 이날 저녁 여의도에서 만찬 회동을 하고 이같이 합의했다고 민주당 고용진·국민의힘 황보승희 수석대변인이 전했다.

이날 고 수석대변인은 "두 대표께서 전 국민에게 지급하는 방향으로 가는 게 맞지 않느냐는 데 공감대를 이루신 것 같다"며 "지급 시기는 방역이 좀 안정될 때 한다는 것으로 이해한다"고 말했다. 황보 수석대변인도 "현재까지 검토된 안에서 피해를 본 소상공인에게는 훨씬 두텁게 지원하는 방법도 함께 모색하는 것으로 합의한 것으로 안다"고 설명했다.

