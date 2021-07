과기정통부, 'AI 온라인 경진대회' 40개팀 선발… 20개팀에 60억 지원

[아시아경제 구은모 기자] 과학기술정보통신부는 올해 '인공지능(AI) 온라인 경진대회'에서 40팀을 선발해 정보통신산업진흥원 홈페이지를 통해 공개했다고 12일 밝혔다.

이번 대회는 AI 기술의 저변을 확대하고 알고리즘 개발 능력이 우수한 예비창업자, 중소·벤처기업 등을 선발해 AI 기술 기반 사업화 기회를 제공하는 대회다. 지난달 21일부터 이달 2일까지 402팀(878명)이 참여해 온라인으로 진행됐다.

대회문제는 'AI 허브(aihub.or.kr)'에 개방된 AI 학습용 데이터를 활용해 이미지 4문제와 자연어 3문제, 수치해석 3문제 등 총 10개가 출제됐다. 참가팀은 10개 문제 가운데 하나의 문제를 선택하고, 그 문제를 해결하기 위한 AI 모델을 개발해 결과물을 제출함으로써 다른 팀과 AI 기술을 겨뤘다. 검증을 거쳐 문제별 1위부터 4위까지 우수팀(총 40팀)을 선발했으며 이들에게는 후속사업인 사업화 지원 사업 참가 기회를 제공한다.

또 정보통신산업진흥원은 이미지 분야 8팀, 자연어 분야 6팀, 수치해석 분야 6팀 등 총 20팀을 최종 선발한 후 사업화를 위해 팀당 최대 3억원씩 지원한다. 최종 선정된 각 분야별 1위와 2위는 과기정통부 장관상과 정보통신산업진흥원상을 수여할 계획이다.

송경희 과기정통부 인공지능기반정책관은 “이번 대회를 통해 학생, 예비창업자, 개발자분들이 AI 기술 경연에 대한 관심이 높음을 다시 확인하는 계기가 됐다"며 "앞으로 AI 온라인 경진대회를 더욱 발전시켜 기술력과 사업화 가능성을 갖춘 예비창업자와 중소·벤처기업을 발굴하는 장이자 등용문으로 만들어 나갈 것”이라고 말했다.

