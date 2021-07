1세대 전자상거래 업체 ‘인터파크’ 매각 추진

[아시아경제 이민지 기자] 인터넷 서점과 공연 티켓 예매 등으로 잘 알려진 '1세대 전자상거래 업체' 인터파크 인터파크 035080 | 코스닥 증권정보 현재가 5,650 전일대비 340 등락률 +6.40% 거래량 4,213,384 전일가 5,310 2021.07.12 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[특징주]인터파크, 눈부실 실적 성장 기대…해외여행 빗장 풀린다NE능률 후속주! 찾았습니다! close 의 매각이 추진된다.

12일 금융투자업계에 따르면 인터파크 최대 주주인 이기형 대표 등은 최근 NH투자증권을 매각자문사로 선임하고 지분 매각을 추진하고 있는 것으로 전해졌다. 현재 인터파크의 최대 주주인 이 대표이사와 특수관계인은 28.41%의 지분을 보유하고 있다.

회사의 시가총액은 이날 종가(5650원) 기준 4563억원으로 이 대표이사와 특수관계인의 지분 가치는 1284억원 수준이다. 현재 주가는 경기 회복에 따른 기대감 등이 반영되며 지난해 말 대비 약 150%가량 상승한 상태다.

인터파크는 1996년 6월 국내 처음 인터넷 쇼핑 서비스를 시작한 이후 국내 전자상거래 시장에서 두각을 나타냈다. 지난해 매출액은 3조1692억원으로 전년보다 7.1% 감소했고, 112억원의 영업손실을 기록하며 적자 전환했다. 올해 1분기 매출액은 7936억원으로 5% 증가했지만, 61억원의 영업손실을 기록했다. 경쟁사들의 급부상과 코로나19 영향으로 공과 연여행 수요가 급감하면서 지난해 큰 폭의 실적 악화를 겪었지만, 여전히 공연·티켓 예매 분야에서 시장점유율이 70%에 달해 원매자들에겐 투자 포인트가 될 것으로 예상된다.

