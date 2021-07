정부, 우리 문화 담긴 메타버스 콘텐츠 공모

일부 수상작에 사업화·컨설팅 지원

문화체육관광부와 한국문화정보원은 세계인이 우리나라 문화를 '확장 가상세계(메타버스)'에서 체험할 수 있는 콘텐츠와 아이디어를 발굴한다고 12일 전했다. 제1회 한국문화 체험 메타버스 콘텐츠 공모전이다. 한국문화를 알리고 경험할 수 있는 메타버스 콘텐츠 시제품과 아이디어를 찾고, 일부 수상작에 대해서는 사업화와 컨설팅을 지원한다.

대상은 대한민국 국적이 있는 국민이다. 9월 17일까지 참여하면 된다. 신청서와 자유 양식의 기획서, 시제품 등 추가 설명자료를 공모전 누리집에 제출하면 된다. 심사를 거쳐 최종 수상작 열 개를 선정해 문체부 장관상 등 상장과 상금 총 1200만원을 수여한다.

문체부는 문화예술과 대중문화, 게임, 콘텐츠, 스포츠, 관광, 종교활동 등 문화·여가 전반에 메타버스가 활용될 것으로 보고 있다. 관련 산업을 육성하고 새로운 형태의 일자리 확충을 도모할 방침이다.

