[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 조달청은 12일 김정우 조달청장이 MZ세대 직원을 만나 조직문화 혁신을 주제로 토론회를 가졌다고 밝혔다. MZ세대는 1980년대 초~2000년대 초에 출생한 ‘밀레니얼 세대’와 1990년대 중반부터 2000년대 초에 출생한 ‘Z세대’를 아우르는 신조어다. 토론회는 이들 직원의 입장에서 조직문화 혁신에 필요한 기관 노력과 조달업무 개선에 관한 의견을 수렴하는 자리로 마련됐다. 김 청장(왼쪽 첫 번째)이 12일 직원들과 토론하고 있다. 조달청 제공

