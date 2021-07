미래에셋 ‘TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE ETF’ 순자산 1조원 돌파 기념 이벤트

[아시아경제 이민지 기자] 미래에셋자산운용은 ‘TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE ETF’ 순자산총액 1조원 돌파를 기념해 이벤트를 진행한다고 12일 밝혔다. ETF 보유 내역을 소셜네크워크서비스(SNS)에 인증하면, 추첨을 통해 스타벅스 디저트 세트 기프티콘을 증정한다.

‘TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE(솔랙티브) ETF’는 중국 전기차 테마에 투자하는 상품이다. 작년 12월 상장했으며, 지난 7월 1일 종가 기준으로 순자산총액 1조원을 돌파했다. 한국거래소에 상장된 해외주식형 ETF 중 순자산총액 1조원이 넘는 상품은 TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE ETF가 유일하다.

이벤트는 TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE ETF 보유 고객을 대상으로 진행한다. 인스타그램과 페이스북에 ETF 보유내역 인증사진을 업로드하고 투자 이유를 작성한 후 TIGER ETF 홈페이지에서 이벤트 신청하면 된다. 해시태그 3개(#TIGERETF #차이나전기차 #연금투자는TIGERETF)는 필수이며, 전체 공개로 게시물 확인이 가능해야 하며 계좌번호 등 개인정보 노출에 주의해야 한다.

이벤트는 7월 12일부터 7월 30일까지 신청 가능하다. 추첨을 통해 총 2000명에게 스타벅스 디저트 세트 기프티콘을 증정하며, 당첨자는 8월 13일 발표한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr