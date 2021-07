내년 6월30일까지 민선 7기 4차년도 회장으로 활동...사무총장 박성소 송파구청장 지명

[아시아경제 박종일 기자] 이성 구로구청장이 민선 7기 4차년도 서울시구청장협의회 회장으로 선출됐다.

지난 9일 제161차 서울특별시구청장협의회가 영상회의로 개최됐다.

서울시구청장협의회는 자치구 간 공동 현안을 협의하고 지역발전을 도모하며 중앙정부·서울시 등에 회의결정 사항을 건의하기 위해 운영되는 행정협의체다.

이성 구청장은 협의회 사무총장으로 박성수 송파구청장을 지명, 내년 6월30일까지 협의회를 대표해 회의를 이끌어간다. 전국시장군수구청장협의회 공동회장단으로도 활동한다.

이성 구청장은 “25명의 구청장들과 협력해 서울 자치구 전반의 목소리를 듣고 진정한 지방자치시대로 나아가기 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.

