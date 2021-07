백신 접종 후 아나필락시스 19건 "인과성 인정"…사망 42건·중증 53건 '미인정'

21차 피해조사반 회의서 144건 심의

[아시아경제 김지희 기자]코로나19 백신 접종 후 신규 사망한 사례 44건 가운데 42건은 인과성을 인정하기 어려운 것으로 평가됐다. 나머지 2건에 대해서는 최종 부검결과 확인 후 재논의하기로 했다.

예방접종피해조사반은 지난 9일 제21차 피해조사반 회의를 열고 접종 후 사망 및 중증, 아나필락시스 의심 사례, 재심의 사례 등을 심의했다고 12일 밝혔다. 먼저 사망 및 중증 사례의 추정사인·진단명에 대해 기저질환과 예방접종의 영향을 종합적으로 검토한 결과 95건(사망 42건, 중증 53건)은 예방접종과 사망과의 인과성을 인정하기 어려운 것으로 평가했다. 나머지 사망 2건은 최종 부검결과 확인 후 재논의하기로 했다.

신규 사망 사례 44건의 평균 연령은 73.8세(범위 35~91세)였고, 이 가운데 42명(95.4%)에서 고혈압, 당뇨, 협심증 등 기저질환이 있었다. 접종한 백신은 화이자 24명, 아스트라제네카 19명, 얀센 1명이었다. 신규 중증 사례 53건의 평균 연령은 72.3세(범위 38-90세)였으며, 이 중 47명(88.7%)에서 기저질환이 있었다. 접종 후 증상 발생까지 평균 소요기간은 2.9일(범위 17시간∼8일)이다. 접종 받은 백신은 화이자 24명, 아스트라제네카 28명, 얀센 1명 등이었다.

추정사인과 진단명의 상당수를 차지한 뇌졸중, 급성심근경색, 급성심장사 등은 백신접종 보다는 기저질환이나 고령에 의해 유발됐을 가능성이 높다는 게 피해조사반의 판단이다.

앞선 2차와 14차, 20차 회의에서 심의를 보류한 사망 사례 2건과 중증 사례 2건은 부검 등 추가사항을 토대로 재심의한 결과 예방접종과 인과성을 인정하기 어려운 것으로 평가했다. 다만 이 중 접종 후 1일 이내 천식발작이 발생한 중증 사례에 대해서는 인과성 근거가 불충분한 경우로 봤다.

아울러 아나필락시스 의심 사례 43건에 대해서도 심의한 결과 19건의 인과성을 인정했다.

현재까지 총 21회의 예방접종 피해조사반 회의에서는 사망 및 중증 사례 773건(사망 353건, 중증 420건), 아나필락시스 의심사례 367건을 심의했다. 접종과의 인과성이 인정된 사례는 사망 1건, 중증 3건, 아나필락시스 123건 등 총 127건이다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr