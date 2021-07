[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 담양교육지원청은 12일, 굿네이버스 광주전남본부에서 ‘희망나눔 후원물품’ 55박스를 전달받았다고 밝혔다.

이번에 전달된 물품은 관내 유·초·중학교에 전달되며, 후원 물품은 식품과 위생용품으로 구성됐다.

배준열 본부장은 “따뜻한 나눔을 통해 (with together) 우리 아이들이 건강하고 행복하게 성장하는 데 조금이나마 도움이 되길 바라며, 힘든 시기를 함께 이겨냈으면 한다”고 말했다.

김철주 교육장은 “나눔을 실천해 준 굿네이버스 광주전남본부(배준열 본부장)에 감사드리며, 코로나19로 인해 소중해진 일상을 다시 찾을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

