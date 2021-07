세종자이 더 시티 사이버 견본주택 16일 오픈

[아시아경제 임온유 기자] GS건설 컨소시엄(GS건설·태영건설·한신공영)은 세종시 6-3생활권 L1 블록에 들어서는 '세종자이 더 시티'의 사이버 견본주택을 16일 열고 분양에 돌입한다고 12일 밝혔다.

세종자이 더 시티는 지하 2층~지상 25층, 24개동 규모로 전용면적 84~154㎡ 총 1350가구 규모의 대단지다.

총 44개의 다양한 타입이 분양될 예정으로, 85㎡(전용면적)를 넘기는 타입이 전체 물량의 89%인 1200가구를 차지한다.

단지 인근에 간선급행버스(BRT) 해밀리 정류장이 있어 대중교통 이용이 편리하고 주변에는 오가낭뜰 근린공원, 기쁨뜰 근린공원 등이 있어 녹지환경도 풍부하다.

세종시는 전국에서 청약이 가능한 유일한 곳으로, 세종자이 더 시티는 세종시의 이전 공공기관 특별공급 제도가 폐지된 이후 처음 세종에서 분양되는 단지다.

이와 관련, 국토부는 세종시와 충청권 등의 청약 기회를 넓히는 방향의 청약제도 개선을 검토 중이다.

