'힐스테이트 용인 고진역' 청약 시작

현대엔지니어링, 13일 1순위 접수

D1·D2블록 중복청약 가능

[아시아경제 조강욱 기자] 현대엔지니어링은 13일 경기도 용인시 처인구 고림진덕지구에 짓는 ‘힐스테이트 용인 고진역’ 1순위 청약접수를 시작한다고 12일 밝혔다.

단지는 고림진덕지구 D1블록과 D2블록에 지하 4층(D2블록 지하3층)~지상 30층, 22개 동 2703가구 규모로 조성된다. 59~84㎡(전용면적)의 중소형 아파트로만 구성되며, 블록별로는 D1블록 1345가구, D2블록 1358가구다.

두 블록은 청약 일정이 같지만 당첨자 발표일이 달라 중복 청약이 가능하다. 전체 공급물량의 25%는 추첨제로 당첨자를 가린다. 13일 해당지역 1순위, 14일 기타지역 1순위, 15일 2순위 청약 접수를 진행한다. 당첨자 발표일은 D1블록 21일, D2블록 22일이다.

단지는 대규모 브랜드 타운이라는 장점 외에 다양한 개발호재를 갖추고 있다. 단지가 들어서는 처인구에는 ‘SK하이닉스 반도체클러스터’를 비롯해 ‘용인 국제물류단지4.0’, ‘용인플랫폼시티’ 조성이 예정돼 있다. 에버라인 고진역을 통해 수인분당선 환승역인 기흥역과 곧바로 연결된다. 인접한 고림지구에 각급학교가 있거나 신설될 예정이어서 교육여건도 양호하다.

59㎡ B타입의 경우 ‘ㄱ’자형의 주방 설계로 동선 효율성을 높였고, 파우더룸과 드레스룸 등의 수납공간을 분리하거나, 통합할 수 있도록 했다.

견본주택은 신분당선 동천역 인근에 마련됐다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr