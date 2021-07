"미래차 전환, 국회가 앞장서야"…산업·노동계 한 목소리

경쟁력·일자리 창출 핵심

[아시아경제 이기민 기자] 미래차 전환이 올해 완성차 노사 임금 및 단체협상의 핵심으로 떠오른 가운데 산업계와 노동계가 경쟁력 확보를 위해 국회가 나서야 한다고 한목소리를 냈다. 노사 양측은 미래차 전환투자에 대해 ‘국내투자냐, 해외투자냐’ ‘일자리 축소냐, 사수냐’를 두고 극단을 달리고 있지만 산업 발전과 양질의 일자리 확보를 위해 정치권의 선제적 조치가 필요하다는 데에는 인식을 함께하고 있는 셈이다.

한국자동차산업협회(KAMA)는 한국자동차산업협동조합(KAICA), 전국금속노동조합, 전국금속노동조합연맹과 함께 12일 자동차산업이 미래차로의 효율적 전환 지원을 통해 지속 가능한 발전과 일자리 유지 및 창출을 위해 국회의 지원을 요청하는 공동건의문을 제출했다.

현대차그룹을 비롯해 한국GM, 르노삼성차 등 국내 완성차 노사가 미래차 투자와 일자리를 두고 입장 차이를 보이며 파업 직전까지 치닫고 있는 상황과는 다소 대조적이다. 현대차 그룹이 74억달러(8조4000억원) 규모의 미국 투자를 발표한 것에 대해 파업 투표를 가결시킨 현대차 노조는 "미래 신사업 국내 공장 우선 투자를 기반으로 한 미래 특별협약을 체결하고 난 이후에 해외 공장 문제를 거론하는 것이 순서"라고 반발하고 있다. 한국GM과 르노삼성차 노조도 정년 연장, 미래차 발전 계획 및 친환경 신차 배정 등을 요구하며 사측과 갈등 중이다.

완성차 노사가 팽팽히 맞서는 가운데서도 국회에 같은 목소리를 낸 것은 미래차 전환이 국내 완성차업계의 시급한 문제임을 인식한 것으로 볼 수 있다. 특히 부품기업의 경우 전체의 83%가 매출 100억원 미만의 영세기업이며 지난해 평균영업이익률이 -0.5%에 불과할 정도로 경쟁력이 약한 상황이다. 이들 기업은 미래차 전환에 막대한 자금을 투자할 여력이 없어 주저하고 있다고 KAMA는 설명했다.

이에 이들 단체는 △부품기업의 미래차 전환 투자를 위한 금융 지원 △미래차 인력 양성 및 고용 지원 △국내 자동차산업 생태계의 균형된 발전 지원 △하이브리드차에 대한 세제 지원 연장·확대 △‘국가전략기술’에 미래차 관련 기술 포함 등을 건의했다.

특히 지난달 정부가 ‘자동차 부품기업 미래차 전환 지원 전략’으로 발표한 저리·융자 프로그램이 내년 예산안에 반영돼 바로 시행될 수 있도록 국회 차원의 지원과 협조가 필요하다는 입장이다. 또한 미래차 전환에 따른 인력 수요 변화에 대응하기 위해 전장부품 제어, 자율주행 소프트웨어 등에 대한 교육·훈련 시스템과 인력 수요가 감소하는 분야의 재직자 전환 교육을 마련하기 위한 예산 반영이 절실하다고 강조했다.

이번 공동건의에 참여한 4개 기관은 "완성차와 부품협력업체들의 상생협력을 더욱 공고히 하고 미래지향적 노사관계를 정착시켜 우리 자동차산업이 글로벌 경쟁력 확보와 양질의 일자리를 유지·창출하며, 탄소중립·디지털 그린전환 시대에 노사가 협력해 공동 대응하겠다"고 밝혔다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr