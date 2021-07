◆한국과학기술연구원(KIST) <승진 및 전보> ▶첨단소재기술연구본부장 강종윤 ▶IT·자원운영본부장 변덕용 ▶전자재료연구센터장 백승협 ▶기후·환경연구소장 김진영 ▶청정신기술연구본부장 민병권 ▶기술정책연구소장 손지원 ▶안보·재난안전기술단장 신상범 ▶물자원순환연구단장 홍석원 ▶환경복지연구단장 김병찬 ▶에너지소재연구센터장 김동익 ▶에너지저장연구센터장 정경윤 ▶수소·연료전지연구센터장 장종현 ▶미래인재실장 김영종 ▶고객가치실장 원세환 ▶안전·자원운영실장 김정남 ▶혁신기업협력센터장 강대신 ▶강릉분원 천연물연구소 혁신기업협력센터장 최종상 ▶전북분원 복합소재기술연구소 혁신기업협력센터장 강선준 ▶가치혁신팀장 김성우 ▶국제협력팀장 안종승 ▶커뮤니케이션팀장 한귀향 ▶데이터정보팀장 최연호

