호텔 서울드래곤시티, 일식당 '운카이(雲海)' 신규 오픈

34층에 제철 식재료로 선보이는 '모던 재패니즈 다이닝' 오픈

오픈 기념 이벤트로 숙박권·스카이킹덤 이용권 등 제공

[아시아경제 김유리 기자] 호텔 서울드래곤시티는 정통 일식 요리를 선보이는 일식당 '운카이(雲海)'를 오는 15일 새롭게 오픈한다고 12일 밝혔다.

'스카이킹덤' 34층에 위치한 운카이는 정통 일식 요리를 비롯해 계절적 특성을 살린 오마카세, 이색적인 단품 요리 등을 선보인다. 스시 카운터, 단독룸 등 다양한 목적에 부합하는 공간이 마련돼 있다.

점심 메뉴로 ▲장어 덮밥 정식 ▲모둠 초밥 정식 ▲계절 생선 구이 정식 ▲프리미엄 벤토 박스를 준비했다. 정통 일식을 즐길 수 있는 저녁 메뉴로는 ▲8코스로 구성된 '운(雲) 코스(13만원)' ▲9코스로 구성된 셰프 특선 오마카세 '카이(海) 코스(15만원)'를 만날 수 있다.

계절에 따라 신선한 제철 식재료를 활용해 여름엔 보양식 재료로 손꼽히는 민어료리를 준비한다. ▲민어 생선회 15종 ▲민어 초밥 8종 ▲민어탕 등을 선보인다. 이밖에 다양한 대표 메뉴 및 단품 메뉴를 구성해 고객 선택 폭을 넓혔다.

서울드래곤시티는 '운카이' 신규 오픈을 기념해 휴가비 지원 이벤트를 진행한다. 오픈일부터 8월15일까지 30만원 이용 시 ▲이비스 스타일 앰배서더 서울 용산 1박 숙박권 또는 ▲스카이킹덤 10만원 상당 이용권을 지급하며 현장에서 응모 이벤트 참여시 추첨을 통해 소정의 상품도 증정한다.

자세한 사항은 호텔 서울드래곤시티 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr