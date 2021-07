[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점은 9층 가전매장에서 제습가전 제품 행사를 진행한다고 12일 밝혔다.

LG전자 매장에서는 내달 31일까지 한마음 동행 세일을 진행한다. 건조기 구매 시 최대 5만원 할인 행사를 진행하고 제습기는 구매 금액별로 최대 10% 모바일 상품권을 증정한다.

삼성전자 매장에서는 건조기 구매 시 삼성 S포인트를 최대 20만 포인트, 의류관리기 구매는 최대 10만 포인트를 적립하는 행사를 전개한다.

서무헌 생활가전팀장은 “지난해 장기간 경험했던 불쾌하고 눅눅한 여름 습기에 미리 대비하려는 고객들의 제습가전 제품 문의가 이어지고 있다” 면서 “요즘 가전제품은 살균 등 다양한 기능들이 함께 포함돼 있는 경우도 많아 코로나19 위생 관리 차원에서도 구매를 하는 경우도 상당하다” 고 말했다.

