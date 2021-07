[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시경찰청은 골든타임 확보를 위해 원거리 신속 출동 대테러 합동훈련을 실시했다고 12일 밝혔다.

이번 훈련은 광주경찰특공대에서 전남경찰청 경찰항공대와 연계해 진행됐다.

광주·전남 지역의 테러 발생, 실종자 수색을 위한 해안·산악지형 출동, ·기타 차량 이동이 어려운 경우 경찰 헬기를 활용한 출동태세를 확립하는 데 중점을 뒀다.

골든타임 내 인명 수색과 폭발물탐지를 위해 경찰특공대 탐지견의 헬기 탑승 및 적응 훈련도 함께했다.

광주경찰특공대 관계자는 “지속적인 합동훈련으로 전문능력을 강화해 체계적이고 신속한 대응으로 국민의 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr