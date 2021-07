현대모비스, 비대면 시대 MZ 신입사원 교육에 '메타버스' 활용

재택근무 속 친밀감·유대감 형성 목적

현대모비스가 MZ세대(1980~2000년대생) 신입사원 교육에 '메타버스(가상세계)'를 활용하고 있다.

는 지난달 28일부터 올 상반기 채용된 신입사원 200여명을 대상으로 실시하고 있는 입문 교육 일정에 메타버스 체험과 비대면 랜선 여행 프로그램을 도입했다고 12일 밝혔다.

가 메타버스와 랜선여행 콘텐츠를 신입사원 교육에 도입한 것은 코로나19 때문이다. 코로나19로 인해 재택근무 중 온라인으로 실시하는 교육에서 상호 친밀감과 유대감을 높이고, 신입사원에게 첫 사회생활의 활력을 제공하잔 취지에서다.

우선 메타버스 체험은 신입사원들이 메타버스 플랫폼 '제페토' 어플리케이션을 통해 자신만의 아바타를 만든 뒤 조별로 어플 속 인기 장소를 자유롭게 체험하는 방식으로 이뤄졌다. 신입사원들은 이후 각자의 소감을 발표하고, 메타버스가 삶과 일하는 방식에 가져올 변화와 회사 업무에 활용할 수 있는 아이디어를 공유하는 시간도 가졌다.

랜선여행은 해외 현지를 유튜브 라이브로 연결, 전문가이드와 함께 여행을 떠나는 프로그램으로 신입사원들은 바르셀로나, 피렌체, 이스탄불 등 유럽 유명 여행지를 선택해 2시간 가량 참여했다.

김진환 현대모비스 경영지원부문장은 "앞으로 메타버스 콘텐츠를 활용, 회사의 주요 사업장이나 연구소, 주행시험장 등을 투어하는 프로그램도 추가하고 MZ세대의 눈높이에서 소통할 수 있도록 다양한 시도를 할 예정"이라고 밝혔다.

