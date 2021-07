SK텔레콤, '패스 QR 출입증' 편의 개선… 기부 포인트 5배 적립

‘PASS QR출입증’ 사용 시 ‘행복크레딧’ 기부 포인트 최대 5배 적립 프로모션 시행

[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤은 이동통신 3사가 운영하는 인증 서비스인 ‘패스(PASS)’ 앱의 ‘PASS QR 출입증의 위젯 기능을 출시하고, ‘행복크레딧’을 최대 5배까지 적립하는 프로모션을 시행한다고 12일 밝혔다.

SK텔레콤은 ‘PASS’ 앱 내 QR출입증 기능을 쉽게 이용할 수 있도록 위젯 기능을 12일 오픈한다. 기존에는 ‘PASS’ 앱을 직접 구동 후 QR출입증 버튼을 눌러 이용이 가능했는데, 앞으로는 스마트폰 바탕 화면에 위젯을 위치해 다중 이용 시설 출입 시 간편하게 QR출입 등록을 할 수 있게 된다.

SK텔레콤은 'PASS QR출입증' 이용 고객을 대상으로 사회적 가치 창출을 위해 오는 25일까지 2주 동안 'PASS QR 출입증' 사용 시 현재 제공 중인 행복크레딧을 하루 최대 5배까지 적립해주는 프로모션을 시행한다.

행복크레딧은 SK텔레콤에서 운영하는 ESG 포인트 프로그램으로 '패스 QR출입증' 을 이용해 코로나19 방역을 돕는 고객에게 기부 전용 포인트인 행복크레딧을 적립하고, 적립된 크레딧만큼 SK텔레콤이 사회공헌사업에 동일 금액을 기부하는 형태의 프로그램이다. 11번가와 SK스토아에서 사회적 기업이나 중소상공인 상품을 구매하는 경우에도 적립 가능하다.

현재는 이용자가 'PASS QR 출입증' 이용 시 1일 1회 10크레딧(c)을 적립할 수 있는데, 프로모션 기간 동안에는 1일 5회까지 적립 한도를 상향해 일 최대 50크레딧이 적립 가능하다. 행복크레딧의 1크레딧은 1원의 가치를 지니며, 적립된 내역은 'PASS' 앱 내 혜택 행복크레딧에서 확인 가능하다.

SK텔레콤은 행복크레딧을 통해 홀몸어르신 돌봄, 장애청소년 교육, 플라스틱 감축 등 사회문제 해결 사업을 지원하고 있다. 지난해에는 약 76만명의 고객이 착한 소비에 동참했고 약 5억8000만원의 행복크레딧이 적립됐다.

오세현 SK텔레콤 인증CO(콤퍼니)장은 “이번 패스 출입증 위젯 오픈과 행복크레딧 프로모션을 통해 이용자들의 다중이용시설 이용 편의향상과 ESG 실천에 기여할 수 있게 돼 기쁘다”며 “앞으로도 패스는 안전하고 빠른 인증을 넘어 사회와 상생할 수 있는 혁신적인 서비스로 거듭날 수 있도록 노력할 것”이라고 밝혔다.

