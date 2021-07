TIPA, 우수연구개발 혁신제품 하반기(2차) 신청·접수

공공부문 수의계약 자격부여, 공공조달 마중물 역할

[아시아경제 김종화 기자] 중소기업기술정보진흥원(TIPA)은 중소기업의 우수연구개발(R&D) 혁신제품에 대한 공공판로 지원을 위해 지난 8일부터 다음달 9일까지 '2021년 우수연구개발 혁신제품 하반기(2차) 모집'을 추진한다고 밝혔다.

'우수연구개발 혁신제품 모집' 제도는 중소기업 R&D지원사업을 통해 개발된 제품 중 기술혁신성과 공공성이 우수한 제품을 혁신제품으로 지정, 공공부문과 수의계약을 지원함으로써 초기 공공시장 진입을 지원하는 제도다.

TIPA는 지난해부터 이 제도를 통해 상하반기 연 2회에 걸쳐 혁신제품을 지속 발굴하고 있으며, 지난달 상반기(1차) 운영을 통해 64개의 혁신제품을 신규 지정해 현재까지 총 159개의 혁신제품 지정을 완료했다.

시각장애인에게 편리하게 홈페이지의 정보를 제공할 수 있는 ㈜에이피소프트의 '전자점자 생성 솔루션', 스마트 펜과 종이를 이용해 스마트 스쿨 및 오피스 구축이 가능한 (주)유핏의 '멀티미디어 학습장치' 등 국민편의 증진과 기술혁신성, 사회적 필요성이 우수한 혁신제품들이 지정된 바 있다.

TIPA는 하반기(2차) 혁신제품 발굴을 위해 8월 중 신청기업을 대상으로 기술의 혁신성, 시장성, 사회적 필요성에 대해 종합적으로 검토해 12월까지 지원대상을 최종 선별할 예정이다.

신청자격은 중소벤처기업부 소관 중소기업 R&D지원사업을 최근 5년 내 완료하고, 그 기술을 사업화한 제품을 대상으로 하며 보다 자세한 사항은 '종합관리시스템'을 통해 확인 가능하다.

혁신제품 지정 이후에는 '혁신장터'에 물품을 등록해 수의계약이 가능하며, 공공부문 구매 담당자를 대상으로 지정하고 혁신제품의 소개자료를 배포해 공공구매로 이어질 수 있도록 홍보할 계획이다.

이재홍 TIPA 원장은 "혁신제품 지정 제도가 우수한 제품을 개발하였음에도 초기시장개척에 어려움을 겪고 있는 중소벤처기업에게 공공조달의 마중물이 되기를 바란다"면서 "앞으로도 양질의 혁신제품을 지속적으로 발굴하여 중소벤처기업의 공공시장 진입 지원을 위해 적극적으로 노력할 계획"이라고 말했다.

