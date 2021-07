사회적 거리두기 4단계가 시행된 12일 서울 광진구 뚝섬한강공원 주차장에 18시 이후 3인 이상 탑승차량 주차 금지를 알리는 현수막이 걸려 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.