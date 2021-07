[아시아경제 문혜원 기자] 원할머니 보쌈족발은 오는 18일까지 배달앱 배달의민족 브랜드관 할인 프로모션을 진행한다고 12일 밝혔다.

이벤트는 원할머니 보쌈족발 전 메뉴를 대상으로 진행되며 무제한 쿠폰 다운로드가 가능하다.

특히 배달 형태에 따라 제공되는 할인 혜택이 다른 것이 특징이다. 단건 배달 서비스인 ‘배민1’을 통해 주문하는 고객은 6000원, 일반 배달 서비스를 통해 주문하는 고객에게는 4000원의 할인 쿠폰이 제공된다.

할인 적용 방법은 간단하다. 배달의민족 브랜드관에서 원할머니 보쌈족발을 선택한 후 원하는 쿠폰을 다운로드 한 뒤 결제 시 적용하면 된다. 배달의민족 내 입점된 원할머니 보쌈족발 모든 매장에서 프로모션을 실시하며 선결제 시 할인 혜택을 누릴 수 있다. 단, 3만원 이상 주문 시 쿠폰 적용이 가능하다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr