"4회 방송에 매출 20억" … 이베이코리아, '장사의신동' 흥행에 라방 확대

스핀오프 라방 '신의 손' 추가 … 12일 오후 8시 '달바' 첫 방송

[아시아경제 조인경 기자] 이베이코리아가 실시간 예능형 라방 '장사의 신동' 흥행에 힘입어 방송을 월 4회로 확대 편성하며 라이브커머스 강화에 나선다. 그동안 G마켓 중심으로 운영하던 라방을 8월부터는 G마켓과 옥션 동시에 방송을 송출하는 방식도 준비하고 있다.

지난 5월 첫 선을 보인 이베이코리아의 장사의 신동은 CJ ENM과 협업해 예능 요소를 가미, 시작과 동시에 매회 대박행진을 이어가는 등 역대급 기록을 세우고 있다. 현재까지 'LG 오브제컬렉션', 'LF 헤지스', '아모레퍼시픽 설화수', '삼성전자 비스포크' 등을 판매했고, 4번의 방송을 통해 총 19억6000만원 이상의 매출을 달성했다. 실시간 누적 시청자수만 89만1000명에 달한다.

특히 가장 최근에 진행한 삼성전자 라이브커머스의 경우, 실시간 라이브방송 조회수가 55만뷰를 넘기며 역대 장사의 신동 중 최대 기록을 달성했다. 방송 시작 후 할인 혜택이 유지되는 오후 8시부터 당일 자정까지만 총 4억2000만원의 거래액을 기록했다.

이같은 호응에 힘입어 이베이코리아는 이달부터 장사의 신동 방송 횟수를 월 4회로 확대 편성한다. 4회 중 2회는 슈퍼주니어 신동이 출연하는 기존 포맷으로, 나머지 2회는 쇼호스트 이준호가 메인 MC를 맡은 '장사의 신동_신의손'으로 구성해 여러 특별 게스트와 함께 할 예정이다.

유두호 이베이코리아 스마일마케팅실장은 "단 4회만으로도 역대급 실적을 기록한 장사의 신동의 편수를 확대해 달라는 브랜드사·고객 요청에 따라 스핀오프 방송을 신규 오픈해 라이브커머스를 강화하고자 한다"고 설명했다.

신의 손 첫 방송은 12일 저녁 8시, 뷰티 브랜드 '달바' 편을 우선 G마켓을 통해 선보인다. 쇼호스트 이준호, 최세영이 진행을 맡고, 인기 아이돌 멤버가 게스트로 참여해 일명 승무원 미스트로 입소문 난 '화이트 트러플미스트'를 포함해 '워터풀 에센스 선크림', '그리인딩 팩트' 등 총 8개 상품을 특가 판매한다. 패션뷰티 빅세일 20% 쿠폰과 달바 브랜드 전용 최대 15% 쿠폰 등으로 할인을 받을 수 있고, 실시간 방송 1시간 동안 삼성카드 15% 즉시할인 혜택도 제공한다.

