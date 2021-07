일화, 무라벨 초정탄산수 출시

[아시아경제 이승진 기자] 일화가 초정탄산수 무라벨 제품을 출시하고 친환경 용기 도입에 박차를 가한다고 12일 밝혔다.

일화는 지난달 제로칼로리 ‘부르르 사이다’를 무색·무라벨 페트병으로 출시한데 이어 초정탄산수까지 무라벨을 도입해 적용 범위를 확대했다.

이번 신제품 출시를 기념해 오는 8월 2일까지 리뷰 이벤트도 함께 진행된다. 일화 공식몰(네이버 스마트스토어)에서 제품 구입 후 리뷰를 작성한 5명을 선정해 현금처럼 사용할 수 있는 5000 포인트를 증정한다.

미국의 샤스타, 영국의 나폴리나스와 함께 세계 3대 광천수로 꼽히는 초정리 광천수로 만든 초정탄산수는 당류, 색소, 기타 인공첨가물을 넣지 않은 제로 칼로리 탄산수다.

무라벨 초정탄산수는 온라인 전용 상품으로 일화공식몰(네이버스마트스토어), 쿠팡, 지마켓, 카카오, 신세계 등 온라인에서 판매된다.

한현우 일화 기획팀장은 "환경 친화적인 소비 의식이 확산되면서 식음료, 유통업계에 투명 페트병 사용과 무라벨 도입 속도가 빨라지고 있다"며 "일화도 무라벨 용기 교체를 지속 확대하고 환경보호에 앞장설 수 있는 제품 패키지를 꾸준히 선보이겠다"고 전했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr