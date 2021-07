이마트24, 신상품 마시멜로 5종 선봬…“MZ세대 취향저격”

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 마시멜로를 찾는 고객이 늘어남에 따라 신상품 마시멜로 5종을 선보인다고 12일 밝혔다.

기가마시멜로와 BBQ마시멜로는 두툼한 원통형 모양으로, 캠핑장에서 꼬치에 끼워 구워먹기에 적합한 상품이다. 귀여운 모양과 눈에 띄는 색상으로 유튜브 영상에서 인기를 끌고 있는 병아리모양마시멜로, 바삭한 아이스크림 콘 안에 쫄깃한 마시멜로가 들어있어 재미있는 소리로 ASMR 영상에 자주 등장하는 아이스크림모양마시멜로 2종 등 다양한 마시멜로 상품도 선보인다.

이마트24는 마시멜로가 말랑말랑한 식감으로 먹는 재미와 함께 독특한 모양과 색상으로 보는 재미를 더해, MZ세대들의 사회관계망서비스(SNS) 인증사진용으로도 인기를 끌 것으로 기대하고 있다.

이마트24 관계자는 “최근 마시멜로는 젤리와는 다른 부드러운 쫄깃함과 만들어 먹는 재미가 있는 상품으로 알려져 고객들이 많이 찾고 있다”며 “앞으로 고객의 취향과 트렌드를 분석해 관련 상품을 빠르게 도입할 계획이다”고 말했다.

