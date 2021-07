SSG닷컴, ‘유아동 전문관’ 새단장…“160만여종 상품 취급”

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 분유, 기저귀, 출산·육아용품, 완구, 패션 등 총 160만 여종의 유아동 카테고리 상품 취급하는 ‘리틀 쓱’을 새롭게 선보인다고 12일 밝혔다. 리틀 쓱은 ‘쓱닷컴 안의 작은 세계’를 뜻하며 0세부터 13세까지 연령별 맞춤형 서비스를 제공해 ‘내 아이’에게 딱 맞는 상품을 제안한다는 의미를 담았다.

이번 새단장을 기념해 오는 18일까지 일주일 간 관련 행사 ‘리틀 쓱 위크’를 전개한다. 할인쿠폰팩 발급과 특가 타임딜, SSG머니 적립금 제공 등을 통해 혜택을 강화했다. 유아동 상품에 적용 가능한 리틀 쓱 웰컴쿠폰팩 2종(5%·10%)을 발급한다. 또한 매일 오전 10시부터 인기 상품을 특가에 만나볼 수 있는 타임딜 행사를 진행한다. 행사 첫날에는 유아복 브랜드 ‘압소바 내의’를 30% 할인가에 판매하며 추가 할인쿠폰 20%을 발급해준다. 오는 13일에는 ‘하기스 썸머 기저귀’ 판매에 나서며 구매 고객에게 스타벅스 커피 기프티콘을 증정한다.

쓱배송이 가능한 기저귀, 국산분유, 물티슈 전 품목은 SSG머니 적립을 포함해 최대 50% 할인 혜택을 제공한다. 이를 통해 구매가 높은 인기 품목은 온라인 최저가 수준으로 판매에 나선다. SSG닷컴은 오는 8월말까지 유아동 필수품 최대 ‘반값 혜택’을 계속 이어 나갈 계획이다.

SSG닷컴 관계자는 “자녀에 아낌 없이 지출하는 부모들이 늘고 있다는 점에 주목해 부모와 아이 취향을 모두 고려한 전문관으로 새단장을 진행했다”며 “연령별 맞춤형 혜택과 서비스를 강화해 출산부터 육아에 필요한 모든 것이 준비된 유아동 원스톱 플랫폼으로 자리매김 하겠다”고 말했다.

