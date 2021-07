[아시아경제 라영철 기자] 강원 인제군 상남면 내린천에서 낚시 중 실종된 50대 A 씨가 11일 오전 숨진 채 발견됐다.

11일 경찰과 소방 당국에 따르면, A 씨는 전날(10일) 오후 6시 30분쯤 실종됐으며, 일행의 신고로 출동한 119 구조대가 이날 오전 10시 10분쯤 실종 장소에서 100여 미터 떨어진 지점에서 숨진 A 씨를 찾았다.

경찰과 소방 당국은 A 씨가 실족해 물에 빠진 것으로 추정하고 사고 원인을 조사하고 있다.

