서울시, 고덕강일지구 시내버스 3323번 '노선신설'…342번 노선변경

대규모 APT단지 입주민 이동편의 개선

"고덕강일 지구 혼잡구간 및 대중교통 서비스 사각지역 불편 해소 기대"

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 강동 고덕강일 2·3지구의 신규 대규모 택지개발로 인한 대중교통 수요 변화에 적극 대응하고자 3323번 노선신설, 342번 노선변경을 시행한다고 12일 밝혔다.

시내버스 3323번 노선은 고덕강일 3지구 신규 주거단지 입주에 따른 새로운 대중교통 수요에 대응하고자 지역 주민들의 인근 지하철역 연계 강화 등 이동편의 개선을 위해 신설·투입될 예정이다.

3323번은 강동공영차고지에서 고덕강일 3지구를 경유해 지하철 5호선 강일·상일동역, 9호선 중앙보훈병원역을 연계하는 노선으로 서울시는 이번 노선신설을 통해 대중교통 서비스 사각지역을 해소하는 등 강동구 주민의 이동편의가 크게 개선될 것으로 기대하고 있다.

신설 노선 강동공영차고지~중앙보훈병원역은 43개 정류소를 정차할 예정이며 고덕강일 3지구 내 강동리엔파크 9·11·14단지 시내버스 정류소를 신설해 주민들의 접근성을 강화한다.

시내버스 342번 노선은 강동 고덕강일 2지구 입주민이 급증함에 따라 주민들의 지하철역 등 타 대중교통 수단 간 환승 편의를 도모하고자 고덕강일 2지구를 경유하도록 변경·시행할 예정이다.

342번 노선은 강동공영차고지에서 강일리버파크 아파트를 경유해 상일동역으로 운행하는 노선이었으나 노선 변경 후 고덕강일 2지구를 추가 경유해 강일리버파크 아파트를 거쳐 상일동역으로 운행한다.

서울시는 이번 노선 변경을 통해 대중교통 서비스를 지역 간 균등하게 배분함으로서 강동구 내 시내버스 노선 운영의 효율화 및 서비스 질을 제고할 계획이다. 이번 시내버스 노선 신설·변경은 관계기관 협의, 주민홍보 및 정류소 신설 등 사전 준비 절차를 거쳐 시행한다.

노병춘 버스정책과장은 "이번 342번 노선변경 및 3323번 노선신설로 강동구 지역 주민들의 대중교통 서비스 접근성이 크게 개선될 것으로 기대된다"며 "시내버스 노선 변경·신설 이후에도 지속적인 모니터링을 통해 배차간격, 혼잡도 등을 꾸준히 개선해 서울시민에게 보다 편리한 대중교통 서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다할 계획"이라고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr