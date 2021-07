[비트코인 지금] 또 4000만원 아래로…UBS “규제 때문에 폭락할 수도”

아르헨티나에선 비트코인을 급여로 지급하는 법안 발의

테슬라 비트코인 투자손실 1억달러로 예측돼

[아시아경제 공병선 기자] 대표 가상화폐(암호화폐) 비트코인이 또 다시 4000만원 밑으로 하락한 가운데 글로벌 투자은행 UBS는 각국 규제 때문에 가상화폐 시세가 폭락할 수 있다고 경고했다. 이 와중에 아르헨티나에선 급여를 비트코인으로 지급토록 하는 법안이 발의됐다.

국내 가상화폐 거래소 업비트에 따르면 8일 오후 2시37분 기준 비트코인은 전날 대비 1.35% 하락한 3920만원을 기록했다. 이달 들어 비트코인 시세는 좀처럼 4000만원 전후를 못 벗어나고 있다. 이달 기록한 최고가는 4164만원, 최저가는 3828만원이다.

UBS는 가상화폐 급락을 전망했다. 7일(현지시간) 가상화폐 전문 외신 데일리호들에 따르면 UBS 해외자산관리팀은 보고서를 통해 “국가에서 가상화폐 시장 규제가 가능하다는 것이 입증되는 중”이라며 “규제 혹은 투자자들의 인식 변화는 거품이 낀 가상화폐 시장을 무너트릴 수 있다”고 설명했다. UBS 측은 규제 예시로 최근 들어 가상화폐 채굴 업체를 단속하고 있는 중국을 제시했다. 지난달 21일 중국 중앙은행 인민은행이 가상화폐 거래소 관련 자금을 색출하겠다고 밝히자 비트코인은 10.63% 급락했다.

아르헨티나 의회에선 노동자들이 급여를 비트코인으로 받을 수 있게 하는 법안이 발의됐다. 7일 가상화폐 전문 외신 코인데스크에 따르면 호세 루이스 라몬 아르헨티나 멘도사 주 의원은 “법안이 통과된다면 노동자들은 급여의 전부 혹은 일부를 가상화폐로 받을지 선택할 수 있다”며 “해외에서 일하는 아르헨티나 노동자들은 귀국 후 외환을 현지 통화 페소로 환전할 필요가 없다”고 말했다. 현재 아르헨티나는 1년 누적 인플레이션 수치가 21.5%를 기록하는 등 높은 물가에 시달리고 있다.

한편 테슬라가 비트코인 폭락 때문에 1억달러(약 1144억원)가량 손해를 입었을 것이라는 예측이 나오고 있다. 지난 6일 데일리호들은 테슬라가 올해 2분기 가상화폐 투자손실 2500만~1억달러를 장부에 계상할 것이라고 예상했다. 데일리호들 측은 “테슬라는 가상화폐를 무형자산으로 장부에 계상하고 있다”며 “회계 규칙에 따라 비트코인 가치가 일정 수준 이하로 떨어지면 반드시 이를 재무제표에 표시해야 한다”고 설명했다. 앞서 테슬라는 비트코인 15억달러를 투자했다고 지난 2월9일 공시한 바 있다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr