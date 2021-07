'옷가게 점원 폭행' 벨기에 대사 부인…이번엔 환경미화원 폭행 의혹

[아시아경제 이준형 기자] 옷가게 직원 폭행으로 물의를 빚었던 주한벨기에대사의 부인이 이번엔 환경미화원과 쌍방 폭행 사건에 휘말렸다.

5일 경찰 등에 따르면 피터 레스쿠이에 대사 부인 쑤에치우 시앙 씨는 이날 오전 9시25분쯤 서울 용산구 한남동에 위치한 독서당공원에서 환경미화원 A(65)씨의 빗자루가 몸에 닿은 것을 발단으로 시비가 붙어 서로를 폭행한 것으로 알려졌다.

A씨 신고로 경찰이 현장에 출동했지만 시앙 씨와 A씨가ㄴ 서로 처벌을 원하지 않아 사건은 형사 입건되지 않고 종결됐다. 다만 시앙 씨가 미화원과 서로 언성을 높이고 밀치는 과정에서 넘어져 순천향병원으로 이송됐다.

A씨는 이날 오후 한남파출소를 찾아 '시앙 씨로부터 뺨을 맞았다'고 진술하며 고소 관련 안내를 받은 것으로 전해졌다.

앞서 시앙 씨는 지난 4월 서울 용산구의 한 옷가게에서 직원의 뒤통수를 때리고 이를 말리던 다른 직원의 뺨을 때린 혐의로 입건돼 경찰 조사를 받았다. 벨기에 외무부는 논란이 커지자 레스쿠이에 대사의 임기를 올해 여름 종료하고 시앙 씨와 함께 귀국 조치하기로 결정한 것으로 알려졌다.

